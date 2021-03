Rutte: coronamaatregelen blijven aan tot 20 april

"Ik begrijp, dit valt tegen," zegt Rutte. "Er is ongeduld en maatschappelijke onrust. Maar ik zie ook de inspanningen van burgemeesters om de rust te bewaren. We moeten dit samen blijven doen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als de cijfers over enige tijd toch weer meevallen, zullen we niet weifelen om onze eerder toegezegde versoepelingen weer naar voren te halen."

"Nederland is geen eiland"

Demissionair premier Rutte wijst ook met nadruk op het internationale perspectief: "Nederland blijkt deze dagen geen eiland te zijn. De ontwikkeling rond een derde golf lijkt op wat we in onze buurlanden zien. Parijs is bijvoorbeeld weer in een strenge lockdown gegaan. In Duitsland is de lockdown weer verlengd, terwijl de besmettingscijfers er beduidend lager liggen dan bij ons. We moeten ons blijven beseffen dat dit niet alleen Nederland treft."

Reisadvies en meivakantie

Het reisadvies dat geldig was, blijft gelden tot 15 mei. Dat heeft ook gevolgen voor de meivakantie. Rutte: "Het dringende advies voor de meivakantie is dus: blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland." Voor de zomervakantie kan het kabinet nog geen advies geven, maar volgens Rutte komt dat zo snel mogelijk.