'Opperfreon' van Omrop Fryslân Andrys de Blaauw (78) overleden

De Freonen

In 2012 werd De Blaauw voorzitter van de Freonen fan Omrop Fryslân. Die werd in 1979 opgericht door mensen die vonden dat er een Friese omroep moest komen. Rond 2012 was er sprake van een noordelijke omroep, waar Omrop Fryslân dan in op zou moeten gaan. De Ried fan de Fryske Beweging kwam met een petitie, waar ook de 'freonen' aan meededen. Twee jaar later waren de grote acties en mediadebatten. Andrys ging toen met andere Freonen in een busje naar Den Haag. In zijn pompeblêdtrui zat hij op de publieke tribune van de Tweede Kamer.