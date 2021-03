Friese Darts Bond keert zich tegen matchfixing: "We willen een eerlijke sport"

Toch ziet Douma van de bond dat het wel gebeurt in de dartwereld. "Het is de laatste jaren geëxplodeerd. Maar gokken op sport is er altijd al geweest. Gokkers verzinnen altijd wel weer nieuwe dingen om geld te verdienen. Je kunt bijvoorbeeld al vanaf de eerste pijl voorspellen waar een pijltje zal vallen, of welke triple de speler het eerste zal raken. Je hebt altijd mensen die er geld mee verdienen en denken: als ik invloed kan uitoefenen op een darter, dan is het financieel gunstig."

Noppert niet overkomen

De Friese darter Danny Noppert uit Joure geeft aan dat hij nog nooit benaderd is door matchfixers, voor zover dat bekend is. Sinds 2018 speelt Noppert op hoog niveau toernooien bij de PDC (Professional Darts Corporation).

"Wij zijn voor een eerlijke sport"

De Friese Darts Bond keert zich nadrukkelijk tegen matchfixing. "We zeggen altijd tegen onze spelers: jullie moeten het met een tegenstander gewoon eerlijk uitspelen. Wij zijn voor een eerlijke sport." De bond doet er ook van alles aan. "We geven voorlichting, samen met nog 24 Nederlandse bonden. Wij vormen de Nederlandse Dartbond. In 2017 is er een programma gestart: NDB Fair Play. Daarin wordt over matchfixing gesproken, zodat we erop zijn voorbereid dat zoiets gebeurt."

"Het gaat niet om vijf euro"

Voorlichting dus, zegt Douma: "We zeggen: jongens, ga er niet mee in zee en houd de sport schoon. De mensen die naar hat PDC-kampioenschap gaan, al vanaf de Pro Tour, krijgen een educatieprogramma over wat er kan gebeuren. Praten is het enige wat we kunnen doen. Maar je weet niet wat iemand doet in financiële nood. Het gaat niet om vijf euro, anders doe je het net. Ik denk persoonlijk niet dat het helemaal uit te bannen is."