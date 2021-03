Dairy Campus bij Goutum wil met biodivers erf voorbeeld zijn voor boeren

Frank Jorna van de Dairy Campus: "Dit voorjaar zijn we begonnen met de andere inrichting. Het nieuwe boerenerf moet meer biodiversiteit opleveren, ook met het oog op een gezonde en duurzame melkproductie."

Het erf is wat kaal. "Daar wilden we iets aan doen. Dan kun je wel Wageningen gaan bellen, maar dan krijgt je bos. Daarom hebben we Landschapsbeheer Friesland om advies gevraagd."

De campus ligt in het oude Middelzeegebied niet ver van Leeuwarden. Dat is een poldergebied en daar hoort een open landschap bij, volgens Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer. De biodiversiteit moet komen van aangeplante fruit- en notenbomen, elzensingels, hagebeuken en meidoarnhagen.

Geen siertuintjes

Een derde van het vernieuwde erf is nu klaar. De nieuwe inrichting moet een voorbeeld zijn voor hoe boeren zelf ook, zonder al te veel kosten, hun erf zodanig kunnen aanpassen dat er meer biodiversiteit ontstaat. "Het kan simpel en het moet ook simpel. Geen siertuintjes", aldus Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Fryslân.