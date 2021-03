Friese zee-egels kunnen Caribische koraalriffen redden

In verschillende flessen laten de onderzoekers micro-algen groeien. "Dat zijn eencellige plantjes. In totaal zijn er zo'n 100.000 verschillende soorten micro-algen, maar we zijn erachter gekomen dat er één soort heel goed werkt voor de larven van de zee-egels die we hier kweken. Dat is de rhodomonas salina." De kleine larven moeten die algen opeten en zo het koraal weer schoonmaken.

"Met de kleine larven die we hier hebben kunnen we allerlei vragen beantwoorden. Wat voor omgeving houdt zo'n kleine larf eigenlijk het meest van? Dat kunnen we dan weer toepassen in het veld."

Unieke methode toepassen in de Cariben

De egels die in Leeuwraden zijn gekweekt gaan niet naar Cariben. Dat is te lastig qua regelgeving en vervoer, zegt Wijers. "Maar we hebben nu wel een methode ontwikkeld waarmee we ze kunnen nakweken. Dat is heel uniek. Die methode willen we wel naar de Cariben brengen, om te kijken of we dit ter plekke ook voor elkaar krijgen. Dan kunnen we daarmee het rif versterken."