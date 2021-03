Werkgroepjes moeten soelaas bieden voor ideeën over Friese taal en cultuur

Die samenwerking moet er nu komen op drie inhoudelijke punten. Ten eerste de Friese taal in het onderwijs en de voorschoolse periode. Ten tweede de Friese taal in de openbare ruimte en maatschappij. En ten derde op het gebied van regionale identiteit, geschiedenis, erfgoed, cultuur en literatuur.

Trekkers van die drie lijnen zijn Joana Duarte van hogeschool NHL Stenden, Mirjam Vellinga van de Afûk, Bert Looper van Tresoar en Sandra van Gaalen van Fers. In totaal zijn er zo'n 27 werkgroepleden van de verschillende instanties betrokken bij de gesprekken, waaronder academici, deskundigen en studenten.

Geen fusie, maar wel slimmer samenwerken

"Onze oproep als provincie aan deze organisaties is: kom samen en probeer één gemeenschappelijke agenda voor Fryslân te maken, want we hebben elkaar nodig", zegt De Rouwe. "We willen een gemeenschappelijke ambitie in plaats van eigen ambities voor elke organisatie." De Rouwe wil geen fusie van de betrokken instanties, maar ziet wel mogelijkheden voor 'slimmere samenwerking'. De provincie hoopt dat er eind dit jaar een voorstel ligt voor gemeenschappelijke ambities en meer samenwerking.

De provincie hoopt ook dat de betrokken instellingen door verdere samenwerking 'minder kwetsbaar' worden. "Om te voorkomen dat we over drie jaar weer zo'n situatie hebben als een paar jaar geleden met de Fryske Akademy zeggen we: kom bijeen, versterk elkaar en kom met een gemeenschappelijke agenda."