Operaasje Fryske Flagge: Mirjam uit Schotland wil zwemmen in Bonkevaart

De liefde heeft ervoor gezorgd dat Mirjam al zeventien jaar in het buitenland woont. Ze was 22 toen ze in haar laatste studiejaar in Groningen de mogelijkheid had om naar Engeland te gaan. Dat leek wel wat. Daar kwam ze John tegen die later haar man zou worden. Eerst woonden ze nog niet in Schotland, maar dat veranderde toen Mirjam een baan kon krijgen aan de universiteit van Aberdeen Haar man wilde wel mee naar Schotland en nu is ze universitair docent psychologie.

Het wonen in Schotland bevalt Mirjam en haar man uitstekend. Ze wonen aan de rand van de stad. Met een uurtje fietsen bent je in de heuvels en een kwartier de andere kant op aan zee. Net als in Nederland zijn de lessen op de universiteiten in verband met corona allemaal online. Ze mist de informele contacten met haar collega's. Gewoon even een praatje en een dolletje maken, dat doet je niet online. Veel van haar eerstejaarstudenten heeft ze nog nooit in het echt gezien.

Wij hebben het Fries en Schotland staat bekend om het Gaelic. Aan die taal kan Mirjam geen touw vastknopen. Dat is ook niet zo raar, want Gaelic is een Keltische taal en compleet anders dan Fries, Nederlands of Engels. In het Zuid-Schotse Aberdeen spreekt men Doric. Dat is een soort Germaans dialect en veel beter te volgen. Mirjam spreekt het zelf nog niet. Ze heeft een boekje om de taal te leren. Ze vindt het belangrijk want als je de taal spreekt, bereik je mensen beter.

Fryslân zit nog steeds in haar hart. "Het Fries bloed bruist, kookt en bonst nog steeds door mijn aderen", zegt ze, het Friese Volkslied aanhalend. Normaal gesproken komt ze elk voorjaar even naar Leeuwarden, maar dat kan nu niet vanwege de coronapandemie. Ze hoopt dat dat snel weer zal lukken. Want dan kan ze schaatsen in de Elfstedenhal, naar de klimwand in Bilgaard of zwemmen in zwembad De Blauwe Golf. De Dokkumer Ee en de Bonkevaart staan ook op haar lijstje van plekken waar ze graag nog eens zou willen zwemmen.