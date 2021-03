De Fryske Marren legt T-Mobile dwangsom op voor zendmast bij Spannenburg

Het college van De Fryske Marren legt een dwangsom op aan T-Mobile vanwege een zendmast die bij de buurtschap Spannenburg staat. Deze mast is recentelijk geplaatst zonder vergunning en moet daarom verwijderd worden. Het college heeft wel gekeken of het mogelijk is om de situatie nog legaal te maken. Maar de bekende hoge toren van Spannenburg is de beste locatie voor het aanbrengen van zendmasten, daarom gaat het college niet akkoord met de nieuwe zendmast.