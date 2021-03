Tweede verdachte voor brandstichting loods Oosterwolde aangehouden

De politiue heeft een twede verdachte aangehouden die mogelijk te maken heeft met de brandstichting van een loods in Oosterwolde. Het gaat om een 51-jarige man uit Purmerend. Maandag werd al een man van 50 jaar uit Amsterdam aangehouden in de hoofdstad. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand van de loods aan de Houtwal. In de nacht van 29 februari op 1 maart 2020 vloog het pand in lichterlaaie.