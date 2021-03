HEA! Museum de Veteraan

Hij werkt nog steeds als autospuiter, maar als het aan hem ligt, zou hij liever elke dag tussen zijn brommers, motoren en oldtimers zitten. Jelle van Keimpema uit Metslawier is gek op alles wat stinkt, lawaai maakt en waar rook uit komt, "want het is zijn leven". Jelle's collectie, die zich tot zijn woning uitstrekt, is eigenlijk een museum. Museum de Veteraan is er voor iedereen die van motoren en een mooi verhaal houdt