Man geeft bankpassen mee aan 'koerier' en wordt opgelicht

Het slachtoffer had eerst een telefoontje gekregen van iemand die zich voordeed als medewerker van de ING. Die had gezegd dat er fraude gepleegd zou worden, met de bankpassen van het slachtoffer. Een koerier zou de passen opgehaald hebben, en later die dag zou de man een nieuwe bankpas krijgen.

Toen er later een koerier in een jas van PostNL langskwam, gaf het slachtoffer zijn passen mee. Maar daarna werden er geen nieuwe passen gebracht. Toen het slachtoffer contact zocht met zijn bank, kwam hij erachter dat hij was opgelicht.

Met de passen van het slachtoffer is veel geld opgenomen bij een geldautomaat in Heerenveen, zegt de politie. Die heeft op de eigen website ook foto's geplaatst van de verdachte bij de geldautomaat. Mensen die weten wie het is, worden gevraagd om contact met de politie op te nemen.