Na God en de basisschool zijn nu ook tegels verdwenen uit Jorwerd

De eerste tegels zijn meegenomen in de nacht van zondag op maandag. Een dag later zijn er opnieuw tientallen tegels verdwanen. "We kunnen ons bijna niet voorstellen dat iemand dit doet. En ook niet dat het niet gezien is", zegt juf Sandra Heslinga.

Er liggen nu betontegels onder de schommel, zegt de juf. Daar kan dus niet gespeeld worden. "De kinderen zijn daar wel verdrietig over. En wij ook."

De kans dat er nieuwe tegels komen, lijkt niet groot. Het is het laatste jaar van de basisschool. OBS De Krunenstrobbe doet in de zomervakantie de deuren definitief dicht, omdat er niet genoeg kinderen meer zijn.

De school heeft bij de politie aangifte gedaan van de diefstal. "We moeten afwachten wat het vervolg wordt. En we houden marktplaats in de gaten."