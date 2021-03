Zorgen over mogelijke komst grote geitenhouderij bij Reduzum

De plannen voor de geitenboerderij liggen gevoelig, want iedereen kent elkaar in het dorp. De leden van de werkgroep gunnen boeren hun onderneming. Grootste bezwaren zijn gezondheidsrisico's voor de omgeving.

Geitenstop

Er loopt een groot landelijk onderzoek naar de link tussen geitenhouderijen en gezondheid. Mensen in de buurt zouden luchtwegenklachten kunnen krijgen. Dat onderzoek is niet eerder dan in 2024 klaar. In het hele land, behalve in Fryslân en Groningen, geldt een geitenstop, zolang dat onderzoek nog niet klaar is.

De werkgroep tegen de plannen in Reduzum vindt dat de gemeente Leeuwarden haar verantwoordelijkheid moet nemen. Die vond het bij het afgeven van een vergunning niet nodig dat er een milieu-effectrapportage (MER-onderzoek) werd gedaan, want de link met gezondheid is niet aangetoond. En bovendien, geiten zijn beter voor het milieu dan koeien

Op 50 meter afstand

Dat laatste is waar, zegt Ypie Boersma van de werkgroep. Echter in het besluit staat ook dat de gemeente niet precies weet hoe het zit met de gevolgen voor de gezondheid, en dat het dus geen gevolgen heeft voor de gezondheid. Zij maakt zich zorgen en wil dat de gemeente wacht tot 2024 met het verlenen van de vergunning, als het grote landelijke onderzoek klaar is. Dan moet de gemeente bij de besluitvorming instanties zoals de GGD inschakelen.

"Het komt bij ons achter en niet op 2 km afstand. Bij sommige bewoners is het op 200 meter of zelfs op 50 meter. Bewoners dichtbij hebben 25% meer kans op longontsteking. En het zijn heel veel geiten. Twee keer zoveel als inwoners van Reduzum."