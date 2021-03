Politie houdt vijf mensen aan voor reeks vernielingen en brandstichtingen in Stiens

Vier mensen zijn aangehouden in Stiens. Dat gaat om één vrouw (49 jaar oud) en drie mannen (51, 21 en 19 jaar oud). De vijfde verdachte is minderjarig. Hij is aangehouden in een dorp in de gemeente Opsterland. Ze worden alle vijf verdacht van vernielingen en brandstichtingen die plaats vonden in 2019 en 2020. Dat meldt de politie.

In mei 2019 werd een vuurwerkbom gegooid door de brievenbus van een woning aan de Ds. S. Huismanstraat. Dat was het begin van een reeks van vernielingen en brandstichtingen, in Stiens en Vrouwenparochie.

Meteen na het eerste incident is de politie begonnen met een groot onderzoek. Er is met getuigen gesproken, en meerdere keren buurtonderzoek gedaan. Er zijn ook camerabeelden bekeken. De verdachten die nu zijn aangehouden, moeten nog verhoord worden. Het onderzoek is nog niet klaar. Dat meldt de politie.