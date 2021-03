Advocatenduo Anker en Anker wil SC Heerenveen helpen

Hans en Wim Anker willen zich inzetten voor SC Heerenveen. Dat heeft het illustere advocatenduo aan de clubleiding laten weten onder het genot van een glaasje jenever. "We denken niet in kampen, we zijn neutraal", laat Wim Anker weten. "We hebben al 42 jaar een seizoenskaart en maken ons zorgen over onze club. We hebben aangeboden te helpen. We willen alles doen, maakt niet uit wat."