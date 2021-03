Avondklok gaat vanaf volgende week een uur later in

Volgens bronnen in Den Haag zou de optie voor een latere avondlok op tafel liggen bij het kabinetsberaad. Verschillende burgemeesters hebben gepleit voor het verschuiven van de tijd van 21.00 uur naar 22.00 uur 's avonds. Vanwege de zomertijd is het langer licht buiten en bovendien is er mooier voorjaarsweer in aantocht. Daarnaast zou de ramadan ingewikkelder worden voor moslims. Demissionair minister Ferd Grapperhaus zei al dat een latere avondklok 'serieus wordt overwogen'.

In de persconferentie maken Rutte en De Jonge duidelijk welke maatregelen de regering aankondigt, versoepelt of mee doorgaat in de bestrijding van het coronavirus.

Een van de maatregelen is dus dat de avondklok een uur later ingaat, volgens de NOS. Meerdere burgemeesters hadden daarom gevraagd. Door de zomertijd, die komend weekend ingaat, is het langer licht en bovendien komt de lente eraan. Ook de ramadan wordt door de avondklok ingewikkelder.

Voordat de avondklok inging zei Rutte in een Kamerdebat nog dat de avondklok ergens tussen 20.00 en 21.00 uur in moest gaan om effectief te zijn. "Na negen uur neemt het enorm af in effectiviteit", zei hij. In Frankrijk gaat de avondklok om zes uur 's avonds in, in Vlaanderen om middernacht.