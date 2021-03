Organisatie: Oerol 2021 gaat door, maar in aangepaste vorm

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt de bezoekerscapaciteit ingeperkt. Bij alle programmaonderdelen mogen maximaal vijftig bezoekers tegelijk aanwezig zijn en ook zal de 1,5 meter afstand tussen huishoudens worden gewaarborgd.

Ook zijn er dit jaar geen grote festivalterreinen, maar komen er drie kleinere 'hubs' die verspreid liggen over het eiland. Het programma bevat meerdere thema's. Er zullen onder andere theaterstukken, kunst en talkshows te zien zijn.

"We hebben de afgelopen maanden heel goed gekeken en overlegd met gemeente Terschelling en provincie Fryslân wat er mogelijk is", zegt festivaldirecteur Siart Smit. "We zijn blij en trots dat we veel opdrachten hebben uitgezet voor een breed programma. Er is echt behoefte om weer fysiek van kunst te mogen genieten. Dit wordt wel een Oerol waarbij je ook je badhanddoek mee kan nemen. Tijdens Oerol Festival 2021 heb je naast een mooi programma ook tijd om het natuurschoon van het eiland te ontdekken en de zomer te vieren."