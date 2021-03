Mensen die moeilijk aan een baan komen, komen goed aan een baan

Het project 'Fryslân Werkt' is een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, de provincie, werkgevers en het onderwijs. Het doel is om mensen met een baan aan het werk te houden, en mensen zonder baan aan het werk te helpen. Het project gaat het vierde jaar in. De nadruk ligt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen werknemers met of zonder beperking zijn, jongeren, 50-plussers of statushouders.

Het project moet voorkomen dat mensen uit kwetsbare groepen in de bijstand raken, of, als ze er al in zitten, ze eruit halen. Het Rijk heeft daar vanwege corona nu extra geld voor beschikbaar.

Achterstand inhalen

In Fryslân was er een achterstand, maar die is ingehaald, zegt Friso Douwstra. Hi is wethouder in Leeuwarden en voorzitter van 'Fryslân Werkt'. "Het loopt beter en beter. In 2015 moest Leeuwarden als centrumgemeente van het kabinet de werkloosheid aanpakken. Er waren verder geen kaders. Toen dachten we: dat doen we net alleen. Nu doen alle gemeenten, de provincie, werkgevers, vakbonden en het onderwijs mee."

Eén van de deelnemers aan 'Fryslân Werkt' is Gabriëlle Post. Maandag was haar eerste dag van een proeftijd van drie maanden voor een baan in de techniek. Ze doet mee, nadat haar studie aan de Hotelschool niet goed meer ging. "Op een gegeven moment was het het toch niet", zegt Post. "Nu met de coronacrisis moet ik wat anders gaan doen. Ik had interesse in techniek en dus dacht ik: ik ga er voor."