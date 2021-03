Stroomkabel onder Schiermonnikoog niet te stoppen

"Het blijft de westelijke variant. Ook met een nieuwe minister", zei Herfst op een vraag. De eilandbewoners, maar ook natuurbeheerder Natuurmonumenten, zijn er nog niet van overtuigd. Ze geven het verzet nog niet op. De gemeente is ook kritisch, maar heeft er niet veel over te zeggen.

De eerste vertraging is ook al een feit. Bodemonderzoek voor het project is uitgesteld tot augustus en september vanwege het broedseizoen. Natuurmonumenten probeert invloed op het hele proces uit te oefenen bij het ministerie en is ook bereid tot juridische stappen.

Twee kabels

Er ligt een alternatieve, oostelijke route die door een veel minder kwetsbaar deel van de Waddenzee gaat, naar de Eemshaven waar de stroom verder verwerkt wordt. Het ministerie geeft aan dat die optie afvalt, omdat daar al te veel kabels liggen, maar ze geven wel aan dat die plek weer in beeld komt als er in de toekomst nieuwe windmolenparken op het stroomnet aangesloten moeten worden. Men hoopt dat de techniek om dat te doen tegen die tijd weer een stap verder is.

De eilanders vrezen dat het niet zal blijven bij de elektriciteitskabel die nu is aangekondigd. Die bestaat in de praktijk trouwens uit twee kabels, omdat één niet genoeg is om alle stroom van het windmolenpark te vervoeren. Dergelijke grote kabels bestaan nog niet.