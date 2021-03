Fryslân hoort bij de regio's met de minste coronasterfte

Inkomen

Niet alleen tussen regio's, maar ook tussen verschillende inkomensgroepen zijn er verschillen in het sterfterisico bij een coronabesmetting. In armere bevolkingsgroepen is het risico op overlijden aan het coronavirus hoger dan in rijkere bevolkingsgroepen Dat is echter sowieso het geval: ook alle andere doodsoorzaken leveren een hoger risico op overlijden op binnen de armere groepen. Het coronavirus heeft daar geen versterkend effect op, zegt het CBS.