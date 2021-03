Wedstrijd van geduld en records, maar het gaat Henk de Jong maar om één ding

Ook voor verdediger Erik Schouten was het een kwestie van rust bewaren. "Het was moeilijk af en toe, vooral in de eerste helft. We hebben wel wat kansen gehad, maar ook weggegeven. We zeiden in de rust: hij komt vanzelf, als we maar geduldig blijven. En de bal snel laten gaan en de loopacties blijven maken. Gelukkig schoren wij in de tweede helft, dan zie je dat zij moeten en wij niet meer hoeven. Dan wordt het al makkelijker. Gelukkig maken we nog een 2 en 3-0."

Hij vindt het jammer dat Eindhoven zo verdedigend speelde. "Eindhoven is vaak een ploeg die wel leuk wil voetballen. Ik snap dat ze iets behoudender willen spelen, maar dit was wel heel extreem. Ze proberen wat, dat is hun goed recht. Maar ze hebben geen leuke maandagavond gehad denk ik."