Cambuur bekrachtigt koppositie en wint met 3-0 van FC Eindhoven

In het eerste deel van de wedstrijd liet SC Cambuur zien dat de ploeg goed druk kon zetten op de verdediging van FC Eindhoven. De tactiek van de ploeg die op bezoek was, was er eentje van verdedigend controle houden. Alleen Van der Sande en Donkor hielden zich bezig met het aanvallen van Cambuur; de andere negen spelers waren vooral aan het verdedigen.

Grijs-oranje muur

Cambuur was ook de ploeg met het meeste balbezit. Daardoor kregen de spelers van Leeuwarden ook de meeste kansen. De eerste grote kans kwam van aanvaller Nick Doodeman. Cambuur slaagde erin om door de muur van Eindhoven heen te breken, Doodeman kreeg de bal met een scherpe pass aangespeeld en haalde krachtig uit. Het leidde niet tot een goal, maar het was we het resultaat van het druk zetten van Cambuur. Cambuur zocht en zocht, maar het was lastig voor de ploeg om het gaatje te vinden in die grijs-oranje muur van FC Eindhoven.

Verder kwamen er in het eerste halfuur van de wedstrijd een aantal vrije trappen en corners, maar ook die leverden geen doelpunten op. De eerste vrije trap vanaf de rand van de 16-meter werd genomen door Mühren, maar via de muur vloog de bal hoog over. De corner daarna werd weggekopt. De volgende vrije trap kwam ook op de hoofden van Eindhovenaren terecht.

Robert Mühren probeerde het met een boogbal, maar die plofte neer op de deklat. Weer was het Mühren die het even later nog een keer wilde proberen, maar dit schot kwam via het been van één van de verdedigers op het dak van het doel terecht. En zo stuiterde Cambuur ook de pauze in: in de eerste helft van de wedstrijd bleef het 0-0.

Tweede helft: beloning voor het geduld

Na het uitrusten in de pauze krijgt Mac-Intosch nog een een mooie kans, met behulp van een afstandsschot, maar keeper Swinkels wist de bal nog net te redden. Dat lukt Eindhoven echter niet bij een tweede corner, genomen door Hoedemakers. Aanvoerder en centrale verdediger Erik Schouten kopte de bal in de verste hoek. Voor Cambuur een beloning voor het geduldig afwachten: de 1-0.

De voorsprong voor Cambuur zorgde toch voor zweethandjes bij Eindhoven: Biemans werd vervangen door Van Rosmalen. Maar ook Henk de Jong wisselde in zijn ploeg: Doodeman en Breij verlieten het veld voor David Sambissa en Jasper ter Heide. Cambuur kreeg nog een vrije trap, maar ook die verdween in de muur van de tegenploeg. Trainer Ernie Brandt wisselde Dahlhaus voor Botermans.

In de slotfase van de wedstrijd bekrachtigde Cambuur de voorsprong met een treffer van David Sambissa. En net voor het einde van de wedstrijd lukte het Ragnar Oratmangoen om nog de 3-0 te maken voor Cambuur in de korte hoek. Ook volgden er nog drie wissels: Bangura, Oratmangoen en Mühren werden ingewisseld door Kramer, Ladan en Pouwels. De extra minuten maakten geen verschil meer voor de tegenstanders, de wedstrijd eindigde in 3-0 voor Cambuur.