Maandag gaat eerste Friese buitenbad open: op 1,5 meter in het 25-meterbad

Over een week opent het eerste buitenbad van Fryslân de deuren. Bij zwembad It Gryn in Stiens zijn er maximaal 16 zwemmers per uur welkom. Normaal opent het buitenbad in Stiens pas rond de meivakantie, maar BV Sport heeft besloten het 25-meterbad eerder te openen vanwege de coronaperikelen.