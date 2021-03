Rotonde bij Oranjewoud door vasthoudendheid Plaatselijk Belang

Er komt een rotonde op de kruising tussen de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32 in zuidelijke richting, tussen Oranjewoud en Heerenveen. Dat er een rotonde komt is te danken aan de vasthoudendheid van Plaatselijk Belang Oranjewoud. De gemeenteraad stemde in 2020 in met een plan om het kruispunt verkeerslichten te geven. Maar op aandringen van de bewoners heeft de gemeente nog eens naar de plannen gekeken.