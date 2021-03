20 jaar na de MKZ-crisis: "Ik werd toen geleefd"

Niet alleen voor de boeren, maar ook voor burgers had de crisis een grote invloed. "Je zag dat iedereen zich met elkaar verbonden voelde", zegt dierenarts Peter Egberink. Hij is verbonden aan het ruimen van alle dieren in de buurt van Dokkum tijdens de crisis. Het doet hem pijn. "Ik vond het vooral oneerlijk voor alle dieren. Die hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar ook de boeren, dat was verschrikkelijk. Alles wat je opbouwde was je kwijt."

Goed gehandeld

Toch denkt Egberink dat het niet anders had gekund. "We hebben toen goed gehandeld, anders wat het helemaal uit de hand gelopen. Het is hetzelfde als met de coronacrisis nu. Je levert in om het grotere goed te redden." Toch is MKZ nog niet helemaal verdwenen, zo weet ook de dierenarts. "Maar we hebben tegenwoordig een veel betere monitoring. We weten wat binnen komt en waar vlees uit bestaat. De kans op wéér zo'n crisis is dus flink afgenomen."