Stichting Wolvenhek pleit voor hek rondom Friese weidegebied

"De wolf in Nederland kan echt niet. Ze pakken alle dieren. Eerst zijn de schapen de klos en later ook de andere dieren." Dat zegt boerenzoon Thomas Bouma van de Lammesprong in Aldeboarn. Later wil hij ook schapenboer worden, net als zijn vader nu is. Bij hen is nog nooit een wolf in de kudde schapen geweest. Wel is het twee keer bijna misgegaan.

Commissaris Brok nam de petitie in ontvangst. "We gaan het er nog eens goed over hebben met de fractievoorzitters. Die besluiten of ze met deze discussie verder willen", zei hij.

Draagvlak

Woensdag is er een vergadering met deskundigen over het wolvenbeleid. De Stichting Wolvenhek heeft het hek in januari zelf aangekondigd. Nu komen ze met een petitie die alle grote organisaties in de schapen-, koeien- en paardenwereld onderschrijven.

De organisatie die achter het wolvenhek staan, zijn: Agrarische Jongeren Friesland, de Friese LTO-leden, de boer-en-natuurgroepen Noarlike Fryske Wâlden en Waadrâne, Súdwest, kust en Westero, It Lege Midden, KNHS regio Fryslân, Het Friese Tuigpaard, fokvereniging It Fryske greidhynder en natuurcoöperatie Baarderadiel. "Zo willen we laten zien dat niet enkel veehouders een wolvenhek willen, maar iedereen in het buitengebied. Dat legt meer gewicht in de schaal."

Afgelopen jaar sprak een meerderheid van Provinciale Staten zich uit tegen de vestiging van de wolf in Fryslân. Die motie is nooit uitgevoerd door het provinciaal bestuur, omdat de wolf nationaal en Europees een beschermde dierensoort is.