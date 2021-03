Voetbalanalist Aad de Mos geen fan van SC Heerenveen: "Totaal niet in balans"

De wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Twente van afgelopen vrijdag heeft geen indruk maakte op De Mos. "Heerenveen is totaal niet in balans. Ik denk dat het voetbal op dit moment niet geweldig is. Je ziet vaak dat trainers dan de weg kwijtraken en er een beetje een tombola van gaan maken. Dat heeft ook te maken met de disbalans die Gerry Hamstra voor de trainer heeft neergelegd", aldus de oud-voetbaltrainer die in de jaren tachtig naam maakte bij onder andere KV Mechelen en Ajax.

Middenveld moet anders

Volgens De Mos moet het middenveld van de Heerenveners op de schop: "Lasse Schöne is 'over the hill', Siem de Jong is 'over the hill'. Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat het middenveld met Halilovic en Schöne niet in balans is. Je hebt er één van nodig. En je hebt ze allebei niet nodig, als je Joey Veerman op die positie zet." Trainer Johnny Jansen moet daarin een hardere keuze maken, zo vindt De Mos. "Vaak zie je dat onervaren trainers parkeerplekken zoeken voor namen."

Over SC Cambuur is De Mos beter te spreken, al betekent de mogelijke promotie van de Leeuwarders waarschijnlijk wel dat 'zijn' ADO Den Haag eruit vliegt. Redt Cambuur het in de eredivisie? "Ik denk het wel. Er zijn heel veel zwakke ploegen, ook in de eredivisie. Ik vind sommige ploegen in de Keuken Kampioen Divisie beter dan de onderste zeven van de eredivisie."