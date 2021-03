Provincie steunt actieve schoolreisjes in eigen provincie

Normaal gesproken komen er veel verschillende mensen op zijn schepen, vertelt Dykstra. "We hebben diverse doelgroepen op onze schepen: bedrijven, families, verenigingen, maar ook schoolreizen. Die scholen bestaan voor het grootste deel uit Duitse scholen. We hadden altijd zoiets van: hoe kan dit nu? We willen ook gewoon Nederlandse en Friese scholen. Want voor veel van onze eigen kinderen is het Waddengebied ook erg onbekend."

Geen Duitse schoolkinderen meer

Vanwege het coronavirus mogen de Duitse scholen niet meer komen. "De schoolreizen zijn voor heel 2021 verboden. Daarom dachten we: het zou mooi zijn om nu de Friese scholen hierheen te krijgen." En dat lukte ook nog, vertelt Dykstra. "Ik moet een groot compliment geven aan de provincie. Ik had een overleg met gedeputeerde Fokkens en commissaris Brok, maar hebben we snel een plan gemaakt. En daarna is het heel vlug opgepakt. Daar ben ik erg blij mee."

Volgens Dykstra leveren de Waddenreisjes veel op. "Het sociale leven van schoolkinderen ligt stil, daar is het ook goed voor. Ze kunnen een voucher krijgen om zo'n 25 procent korting te krijgen op een schoolreisje. En het is ook goed voor de duurzaamheid: niet met het vliegtuig naar het buitenland, maar gewoon zeilen in eigen land."