Weer geen versoepelingen voor horeca: "Het maakt cynisch"

"Als het niet kan, dan kan het niet," zegt Heeringa. "Maar begin maart is er wel perspectief geboden, niet ontoevallig in de maand dat er verkiezingen zijn. In Duitsland zijn er sneltesten, daar kan het allemaal Met de Kerst waren er al ideeën over, maar we zijn nu maart en het lijkt erop dat we pas in april openen. Wat is er in de tussentijd gedaan? Het maakt je sarcastisch."

Volgens Heeringa moet er meer gekeken worden naar concrete oplossingen. "Uit de horeca en de festivalwereld zijn er oplossingen aangeboden zoals een corona-app, er zijn diverse fieldlabs op dit moment. En afgelopen zomer hebben horecacollega's de terrassen geopend op anderhalve meter, met 30 klanten maximaal. Kijk daar eens naar, dat zou best kunnen. Ik blijf positief, maar het is verschrikkelijk: we willen heel graag open."