Toch extra zetel voor D66, goed nieuws voor Romke de Jong

De ANP Verkiezingsdienst komt met de nieuwe uitslag, nu de gemeente Amsterdam de definitieve uitslag van de verkiezingen daar bekend heeft gemaakt. De extra zetel voor D66 gaat ten koste van de VVD. Die partij krijgt nu geen 35, maar 34 zetels.

De kans was al groot dat De Jong in de Tweede Kamer zou komen. Want ook al zou D66 'slechts' 23 zetels krijgen, de kans dat die partij in het nieuwe kabinet komt is groot. Dan zouden sommige D66'ers een post als minister of staatssecretaris krijgen. De Jong zou dan opschuiven naar een plek in de Tweede Kamer. Maar daar hoeft hij nu niet meer op te wachten.