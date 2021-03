Verdachte aangehouden voor grote brand in loods Oosterwolde

De loods van zo'n 8.000 vierkante meter aan de Houtwal werd in de nacht van 29 februari op 1 maart 2020 in brand gestoken. De spullen en de kermisattracties die in de loods lagen, zijn volledig in vlammen opgegaan. De schade loopt in de miljoenen euro's.

Zorgen over veiligheid

Ondernemers in Oosterwolde maakten zich al langere tijd zorgen over de veiligheid op het bedrijventerrein aan de Zoltstede. Een jaar of wat geleden waren er ook al problemen. De ondernemers hebben met elkaar een collectief opgezet om de beveiliging aan te schepen.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de brand. De brand is ontstaan in het deel van de loods waar de kermisattracties stonden. Uit onderzoek bleek dat bij de brandstichting een brandbare vloeistof is gebruikt en er mogelijk een ouder model van een Volkswagen Caddy bij is betrokken.

Mogelijk meer aanhoudingen

Verder heeft de politie buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Het onderzoek is nog niet gedaan. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.