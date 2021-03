Basisschool in Boijl dicht vanwege grote corona-uitbraak

"Er is sprake van een groot aantal besmettingen, ook in de gezinnen van scholieren", zegt Veenstra. "Dat weten we ook door het hogere aantal test dat wordt afgenomen. Daarvan is 7,5 tot 8 procent positief."

Het probleem speelt zich met name af in groepen 1/2 en 7/8. Een week eerder waren er al drie ouders en twee leerlingen uit groep 1/2 positief getest. Die klas zat al thuis.

Volgens Veenstra zijn er al 10 tot 15 keer klassen van scholen van de koepel naar huis gestuurd vanwege besmettingen. Een klas blijft dan vijf tot tien dagen thuis.

De GGD doet op dit moment bron- en contactonderzoek. Schoolkoepel Comprix heeft scholen in Opsterland en Weststellingwerf.