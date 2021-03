Dode puppy gevonden langs N31 bij Harlingen

Volgens Richard Bijman van de dierenambulance is het diertje niet aangereden. Er zijn ook geen andere aanwijzingen die duidelijk maken hoe het hondje is overleden. De dierenambulance zoekt naar meer informatie, "maar dat is een speld in een hooiberg", zegt Bijman.

Vaak maakt de dierenambulance dit soort lugubere vondsten niet mee. De laatste keer was de bruinvis, die in 2016 achter een auto werd aangesleept in Sexbierum.

Donateurs gezocht voor crematie

Eventuele getuigen die meer weten over het dode hondje kunnen zich melden bij de politie in Harlingen. De dierenambulance bewaart de puppy een maand lang. Wanneer de eigenaar zich niet meld, wil de stichting het diertje laten cremeren. Daarvoor zoeken ze nog donateurs, die willen meebetalen.