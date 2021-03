Atlantikwallkrant valt op de mat bij bewoners Waddengebied

De Atlantilwall is een 6000 kilometer lange Duitse verdedigingslinie van Spanje tot Noorwegen. De stranden van Normandië in Frankrijk zijn bij iedereen wel bekend. Minder mensen weten dat het Waddengebied ook als frontlinie diende. De Tweede Wereldoorlog speelde zich voornamelijk af in de lucht en op zee. Bewoners van de Waddeneilanden en de Friese kust hebben de neergeschoten vliegtuigen zien neerstorten.

Krant vol verhalen

De krant vol verhalen en foto's verschijnt tegelijkertijd met de weekbladen. Hij is daarnaast te krijgen bij de VVV's en de toeristische informatiepunten in het gebied. Er staan ook routes in. Tien locaties van Den Helder tot en met Groningen zijn toegankelijk gemaakt en vertellen het verhaal van wat er zich hier destijds heeft afgespeeld.

De Atlantikwallkrant is het laatste project in het Waddengebied dat met geld uit het Waddenfonds is mogelijk gemaakt.