Actiegroep Schiermonnikoog vreest instabiele kust door aanleg stroomkabel

Kust wordt instabiel

Om precies te zijn komen er twee gleuven van 8 meter diep over een breedte van elk 25 meter. De gevolgen voor de natuur en de kust kan zelfs Rijkswaterstaat niet goed inschatten, volgens Verheul. Bovendien is er geen contact geweest over deze zaak met een van de grootste deskundigen op dit gebied aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Verheul is bang dat door de aanleg van de kabels de structuur van de natuurlijke kustbescherming instabiel wordt. Bij hoogtij kan er een verbinding komen tussen de Noordzee en de Waddenzee en daardoor kan eenvijfde van het eiland verloren gaan.

Samen met Duitsland één kabel aanleggen

Natuurorganisaties zoals de Waddenvereniging zijn ook meegegaan in het proces, door hun voorkeur uit te spreken. Dat was dan wel een 'liever niet', maar voor Verheul betekent dat wel 'één vinger'. (Als je één vinger geeft, nemen ze de hele hand (red.)).

De kabel is een dilemma voor de Waddenvereniging, want ze zijn voor windenergie en de stroom moet ergens aan wal komen. Verheul is ook voor windenergie, maar Nederland kan op dit gebied meer met Duitsland samenwerken. Anders wordt het een ratjetoe van kabels. Bij het Duitse eiland Borkum ligt een tracé en daar is helemaal niet naar gekeken, aldus Verheul.

Lokale politiek had een stem moeten hebben

Verheul vindt dat de gemeenteraad van Schiermonnikoog hier ook over had moeten praten. Nu heeft de burgemeester besloten om mee te gaan in het proces van het maken van de keuze over de kabelroute. Netbeheerder Tennet houdt maandagavond een digitale informatiebijeenkomst voor de eilandbewoners over het plan.