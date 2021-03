VNO-NCW over uitstel van versoepelingen: pijn wordt steeds groter

Volgens bronnen uit Den Haag zullen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond op de persconferentie bekend maken dat er vooralsnog geen versoepelingen van de coronamaatregelen komen. Dat betekent dat winkels, restaurants en cafés de deuren nog steeds dicht moeten houden. En dat is een flinke klap voor het MKBe, merkt Dijkstra. "Het is lente en iedereen wil graag weer los. De capaciteit om te testen aan de deur is er. Waarom doen we daar niet meer mee?"

Testcapaciteit opvoeren

VNO-NCW is al langere tijd bezig om die capaciteit nog verder op te voeren. Meer testen betekent meer openheid en dan worden er ook meer mensen ontdekt die besmet zijn. Grote evenementen organiseren is op korte termijn misschien wat te moeilijk, weet ook Dijkstra, maar testen kan wel vrij eenvoudig bij winkels en restaurants. "Dat kost geld, maar daardoor worden wel de besmette mensen eruit gehaal en zal het aantal coronabesmettingen zakken."

Massaal inenten

Dijkstra wil stimuleren dat meer mensen worden getest, maar hij heeft ook zijn hoop gevestigd op massaal inenten. "We horen dat er in mei en juni meer gevaccineerd wordt. Daar kijken we met smart naar uit."