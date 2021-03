Makelaar over hoge huizenprijzen: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Steeds meer mensen uit de Randstad kopen een huis in Fryslân, merkt Donker. Daardoor zijn de prijzen in de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân het afgelopen jaar het meest gestegen. Donker: "Wanneer we anderhalf jaar geleden een huis te koop aanboden, waren we al blij dat er na een week iemand belde voor een bezichtiging. Het afgelopen jaar is dat omgekeerd. Bijna voor iedere woning die we te koop aanbieden, hebben we binnen een uur wel 15 of 20 aanmeldingen."

Verhuizen vanwege corona

Tien tot 15 procent van de woningen die Donker in portefeuille heeft, wordt uiteindelijk verkocht aan mensen uit de Randstad. "Dat komt mede door de coronacrisis, die mensen aan het denken heeft gezet", legt hij uit. "Mensen moeten steeds vaker thuis werken, dus dan kan dat net zo goed in een woning in Fryslân. Wanneer de internetverbinding maar goed is, dan kun je overal wonen en werken."

Wat is de oplossing?

De hogere prijzen zorgen er voor dat starters in Fryslân steeds minder kans maken op een eerste koopwoning. Hoe dat opgelost moet worden, weet Donker ook niet. "Er is simpelweg te weinig aanbod. De enige manier om dat op te lossen is door nieuwe woningen te bouwen. Maar ik merk hier in Heerenveen ook steeds vaker dat er verkopers zijn die hun woning gunnen aan een jong stel uit de buurt. Hulde, maar zoiets kunnen we niet afdwingen."