Weststellingwerf maakt fout met doorgeven van FVD-voorkeurstemmen

Forum voor Democratie heeft niet meer stemmen gekregen als doorgegeven (112), maar de verdeling over de kandidaten is dus anders. In het proces-verbaal staat dat Baudet 112 stemmen kreeg en Van Haga 0. Dat blijkt nu anders te zijn: Van Haga heeft 52 stemmen, Baudet 60. Dat staat ook in de aantekeningen van de voorzitter van het stembureau in Wolvega. Weststellingwerf heeft het hoofdstembureau in Leeuwarden geïnformeerd over de fout.

Door de wijziging heeft Van Haga meer stemmen in heel Weststellingwerf gekregen dan Baudet. In totaal kreeg de nummer twee van Forum voor Democratie in 14 van de 18 Friese gemeenten meer stemmen dan lijsttrekker Baudet.

Fout zonder gevolgen

Sybrand Buma is voorzitter van het hoofdstembureau en hij vindt dat het bezwaar terecht is. Maar Buma begrijpt de fout wel. "Ik heb woensdag gezien hoe ingewikkeld het tellen geworden is, dus dat er ergens een keer in Friesland een stembureau is waar één keer de stemmen op de verkeerde persoon zijn bijgeteld, dat kan gewoon gebeuren. Het betekent niet dat de hele verkiezingsuitslag op z'n kop gaat, want Van Haga zat al in de Kamer. Het is een fout die geen gevolgen heeft voor de uitslag."

Ook fout in Leeuwarden

Naast de fout in Wolvega, was er ngo een zelfde vergelijkbare situatie bij een stembureau in Leeuwarden. Buma: "Daar is dezelfde soort fout gemaakt bij het tellen, maar dan binnen D66. Ook daar heeft het gelukkig geen gevolgen voor de uitslag." Ondanks beide fouten is Buma zeer tevreden over het verloop van het stemmen dit jaar. "Ik vind dat het proces heel goed is gegaan. Maar het is wel erg ingewikkeld geworden, met heel veel partijen, heel grote lijsten en dan ook nog corona. Het is bijna onvermijdelijk dat er dan dingen misgaan."