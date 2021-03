Weg tussen Spannenburg en Lemmer gesloten vanwege renovatie brug Follega

Volgens de Provincie Fryslân schiet het werk aan de brug al aardig op. In verband met het plaatsten van het brugdek is de doorgaande weg van Follega naar Lemmer van 30 maart tot en met 14 april afgesloten. Het autoverkeer moet omrijden via de N359 over Sloten en Sondel of via de N927 over Sint Nicolaasga en de snelweg A6.

Het opknappen van de brug bij Follega is al in november begonnen. De aannemer heeft met een grote kraan het dek van de brug getakeld. Dat dek is voor een nieuwe toplaag naar een fabriek in Emmen overgebracht. Schepen kunnen sinds het begin van de werkzaamheden niet langs de brug varen, want de route is gestremd. Er is een omleiding ingesteld over de Skaster Rien en de Jaansleat.

Op 30 maart komen de grote onderdelen met een speciaal transport van Emmen naar Follega.