Woudagemaal onder stoom gebracht om eigen personeel op te leiden

Om de machinisten en stokers van het gemaal kennis bij te brengen, wordt het gemaal onder stoom gebracht. Wetterskip Fryslân doet dat omdat er altijd een gezonde en getrainde draaiploeg klaar moet staan.

Het stoomgemaal uit 1920 zorgt ervoor dat we droge voeten houden. Het gemaal is sinds 1998 Unesco werelderfgoed. Publiek is door de coronamaatregelen op dit moment niet welkom in het Woudagemaal.