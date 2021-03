Bijzondere 19e-eeuwse plafondschilderingen gevonden in Leeuwarder herenhuis

Voor hun nieuwe horecazaak 'In de brouwerij' in de Leeuwarder binnenstad verbouwen Willem en Baukje een monumentaal pand. In het herenhuis uit 1870 kwamen ze tot hun grote verrassing plafondschilderingen tegen. Willem: "Het was voor ons een mooie verrassing, want al deze plafonds waren maar liefst 75 jaar lang zorgvuldig weg getimmerd. We hebben een aantal eerdere bewoners op visite gehad, maar geen van allen hadden ze weet van deze schilderingen."

Spectaculaire vondst

De meest spectaculaire vondst deden bouwvakkers in de voorkamer op de eerste etage van het herenhuis. Ook in de achterkamer en in de serre zijn plafondschilderingen gevonden. Willem: "We zijn in januari 2020 begonnen, net voor de coronacrisis. Door de vondst van de plafonds hebben we flink wat vertraging opgelopen en moesten we ons plan steeds bijstellen. Maar dat hebben we er graag voor over. We hebben straks schitterende plafonds die de ruimtes een unieke sfeer en beleving geven."