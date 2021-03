Huizenprijzen op Vlieland het hoogste; woningen in Noardeast-Fryslân het goedkoopste

Opvallend is dat de prijzen op de Friese Waddeneilanden het hoogst zijn. Op het vasteland waren de huizen in de gemeente De Fryske Marren het duurst, namelijk een kleine 312-duizend euro. In Noardeast-Fryslân was de gemiddelde verkoopprijs het laagste in onze provincie. daar ging een woning voor ruim 215-duizend euro weg.

Overal stijgende prijzen

In bijna alle Friese gemeenten ging de gemiddelde verkoopprijs het afgelopen jaar omhoog, alleen op Vlieland en Schiermonnikoog bleven de prijzen ongeveer gelijk.