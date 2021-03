Brandweer vindt ondergrondse hut na brand

Na de melding moest de brandweer met hulp van twee vrouwen een stuk wandelen om bij de natuurbrand te komen. Toen ze op de plaats van het vuur kwamen was de brand snel uit. Maar precies daarna werd een behoorlijke ondergrondse hut aangetroffen. Hierin stonden twee bankstellen en er werden ook verschillende mondkapjes gevonden.

De hut was vanaf het wandelpad niet te zien. De politie is bij de hut geweest en heeft de zaak op papier gezet. Het is niet duidelijk van wie de hut is en of die ook wat met de brand te maken had.