Jacques Monasch sluit terugkeer in de politiek niet uit

Sneker Jacques Monasch werd in 1990 politiek actief voor de PvdA. Na verschillende functies op het landelijke bureau, onder andere als campagneleider, kwam hij in 2010 in de Tweede Kamer. In 2016 maakte hij bekend dat hij zich niet langer in de koers van de PvdA kon vinden. Hij ging als eenling verder in de Kamer en richtte de partij 'Nieuwe Wegen' op, die meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Dat werd geen succes en Monasch trok zich terug uit de politiek en richte zich op zijn carrière als galeriehouder.

Volgens Monasch zijn veel 'linkse' kiezers overgestapt naar partijen als de PVV en FvD doordat de linkse partijen zich teveel richten op mensen die wat hoger zijn opgeleid. Monasch ziet veel meer in een sociaal-democratische partij zoals die in Denemarken aan de macht is. Een partij met een duidelijk sociaal profiel en tegelijk conservatief op thema's als migratie, Europa en veiligheid.