Vragen VVD-Waadhoeke over lagere TONK-bedragen

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Waadhoeke heeft eerder in maart het besluit genomen om de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in de gemeente in te schalen op 750 tot 1500 euro. Dit is lager dan in de buurgemeenten Harlingen en Leeuwarden. Hier kunnen mensen aanspraak maken op bedragen tussen de 1000 en 2000 euro. De VVD wil weten waarom de bedragen in hun gemeente lager zijn, en of dat ook kan worden opgehoogd.

De TONK-regeling is ingesteld voor mensen die door de coronacrisis moeite hebben om vaste lasten te betalen.