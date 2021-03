Voorlopig nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen

Onder leiding van demissionair premier Mark Rutte overlegden de betrokken ministers zondag weer in het Catshuis in Den Haag. De afgelopen dagen lieten verschillende leden van het Outbreak Management Team zich al kritisch uit over de mogelijke versoepelingen.

Twee weken geleden zei premier Rutte nog dat met Pasen mogelijk weer wat versoepelingen zouden kunnen komen, bijvoorbeeld wat terrassen betreft. En ook het hoger onderwijs zou aan de beurt zijn voor versoepelingen. Maar de besmettingscijfers lopen de afgelopen weken weer teveel op, en dus worden deze plannen voorlopig weer van tafel gehaald. Ook de avondklok zal nog langer doorlopen.

De contacten van de NOS melden verder dat de maatregelen niet strenger worden gemaakt, zoals wel in de landen om ons heen gebeurt. De komende dagen zijn er nog verschillende andere overleggen. Zoals die van de verschillende Veiligheidsregio's, waar ook een vertegenwoordiging van Fryslân bij aanwezig is. Dinsdagavond is er weer een persconferentie.