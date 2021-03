Heerenveen vrouwen verliezen van PEC Zwolle

De eerste grote kans voor Heerenveen kwam in de 13e minuut. Williënne ter Beek schoot overtuigend op het doel van PEC, maar de bal ging over. In de laatste minuut van de eerste helft kwamen de Feansters op 1-0 achterstand. Jill Diekman schopte de bal via de lat in het doel van keepster Tess van der Flier.

Na de rust kregen beide ploegen nog een paar kansen, maar de bal wilde er niet meer in.