Cambuur kan profiteren van misstappen concurrentie

In de selectie van Cambuur zijn er nog wel wat blessures te melden. Issa Kallon en Mitchell Paulissen kunnen nog niet spelen. Jarchinio Antonia is er ook niet. Hij speelt interlandwedstrijden voor Curaçao. Daar staat tegenover dat Michael Breij weer terug is van een blessure. En er is een kans dat hij in de basis begint, want Jamie Jacobs is een twijfelgeval. Henk de Jong zal daarover later een besluit nemen. De tegenstander van Cambuur is FC Eindhoven, de nummer zestien van de Eerste Divisie. Je zou zeggen: de ideale tegenstander om het puntenverlies van de concurrentie te benutten. Henk de Jong: "Onderschatten is niet aan de orde. Dat doen we nooit. Eindhoven presteert wat minder op dit moment, maar het is een elftal dat wel wil voetballen."