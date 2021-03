FNP bezig om regionale geluid over vier jaar luider te laten klinken

"Onze regering is een Randstadregering en met de uitslagen van de verkiezingen van vorige week is het er niet beter op geworden", aldus Soepboer. Het was nu nog te vroeg om landelijk invloed uit te oefenen, maar er zijn gesprekken met allerhande organisaties en politieke deskundigen om er over vier jaar wel klaar voor te zijn.

Soepboer gebruikte op Twitter de laatste tijd vaak de hashtag #37partijenmarneattekiezen om aan te geven dat geen enkele partij aansloot bij zijn denkwijze en opvattingen. De nieuwe regionale wind in de landelijke politiek zou moeten opkomen voor meer regio's dan alleen de Noordelijke. Ook Limburg en Zeeland worden erbij betrokken.

"CDA niet meer regiopartij"

In het discussieprogramma Buro de Vries ging Soepboer de confrontatie aan met Rendert Algra (CDA) en Jacques Monasch (voorheen PvdA). Algra bracht naar voren dat het CDA altijd de partij voor de regio's was, maar volgens Soepboer is die tijd voorbij. "Harry van der Molen, de Friese kandidaat van het CDA, behaalde veel te weinig voorkeursstemmen. Daar zie je aan dat het CDA niet meer die regiopartij is."

Na afloop van de uitzend maakten Soepboer en Monasch een afspraak om eens door te praten. Monasch was in 2002 campagneleider voor de PvdA en heeft veel politiek-bestuurlijke ervaring.