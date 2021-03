Belangrijke ontsluitingsweg in Harlingen weken dicht voor aanleg fietspaden

De Spoorstraat is met ingang van maandag voor meer dan een maand afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is omdat daar vrijliggende fietspaden worden aangelegd. De straat is een belangrijke ontsluitingsroute in de havenstad, bovendien staat er een supermarkt. Mede daarom wordt de straat in twee fasen afgesloten. Zo blijft de supermarkt bereikbaar.